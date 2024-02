Sci | dottor Panzeri | ‘intervento andato bene | Goggia è forte e recupererà alla grande’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Milano, 5 feb. – (Adnkronos) – "L?intervento è. Oggi Sofia mi ha chiamato direttamente dalle piste, abbiamo fatto subito tac e radiografia che hanno evidenziato una frattura di pilone tibiale con interessamento anche del malleolo. Siamo andati in sala operatoria, l'intervento è, le abbiamo applicato una placca con sette viti. Ora Sofia dovrà affrontare l'ennesimo percorso per recuperare, ma èe riuscirà a farlogrande". Così Andrea, il medico che ha operato Sofia, al microfono di Sky Sport, poco dopo l'intervento."Ovviamente la stagione è finita, la rivedremo in pista all?inizio della prossima -prosegue-. In questi 40 giorni non potrà appoggiare il piede per terra, ma inizierà una lenta fisioterapia. Ci vogliono pazienza e forza. E' difficile stimare il recupero, tra qualche mese potrà rimettere gli sci ai piedi". Come sta a livello morale? "Ai tifosi diciamo che tornerà, di testa è arrivata più consapevole di essersi fatta male. Non ha avuto un crollo psicologico come quello prima delle Olimpiadi. L?ho vista arrabbiata ma tranquilla, non ha mai mollato un secondo".