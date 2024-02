Sci di fondo | Lars Heggen e Gina Del Rio vincono le sprint ai Mondiali junior 2024 | Galli e De Martin Pinter quinti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si sono chiuse le prime due gare dei(che includono anche gli Under 23) di sci diin corso di svolgimento a Planica, in Slovenia. Il debutto tocca alle due competizionia tecnica libera, per un viaggio che interesserà l’intera settimana da qui fino a domenica. L’oro della competizione femminile finisce in Andorra, e precisamente nelle mani diDel Rio, vittoriosa in 2’40?84 dopo aver vinto qualificazione, quarti e semifinale. Alle sue spalle l’americana Samantha Smith, staccata di 1?07, e la norvegese Milla Grosberghaugen Andreassen a 2?78. Sfortunata Iris De, vittima di una caduta assieme alla svedese Erica Laven e quinta a 2?81. Maria Gismondi viene eliminata in semifinale da terza, come da terza deve salutare ai quarti ...