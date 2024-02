Sci di fondo | giovani italiani in luce a ridosso del podio ai Mondiali juniores | andiamo a conoscerli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Nella prima gara deijunior (in parallelo con quelli Under 23) a Planica, la sprint a tecnica libera, ci sono quattro presenze italiane che si sono messe in evidenza, equamente ripartite tra maschile e femminile. In sostanza, quattro top ten: due per parte. Iris De Martin Pinter è giunta quinta, ed è stata anche sfortunata perché è caduta nelle fasi iniziali, altrimenti forse avrebbe potuto puntare qualcosa di più importante. Del resto, si tratta di una fondista le cui buone qualità sono già state sufficienti a portarla al Tour de Ski (che non ha terminato). In FESA Cup, a Oberwiesenthal, ha portato a casa il secondo posto sempre nella sprint, e ha collezionato due secondi e un terzo posto in gare distance: 10 km a Jakuszyce (Repubblica Ceca) e 20 km in classico a St. Ulrich am Pillersee. Maria Gismondi, giunta oggi settima (con un certo grado di beffa nella ...