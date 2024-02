Sci alpino | nuovo grave infortunio per Sofia Goggia | operazione nel pomeriggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La conferma è arrivata.è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano a TAC e risonanza magnetica che hanno evidenziato una frattura della tibia e del malleolo tibiale della gamba destra, le quali saranno ridotte chirurgicamente nel corso del. L’verrà effettuata dal dottor Andrea Panzeri in collaborazione con il dottor Riccardo Accetta, responsabile dell’UO di traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. Con questo comunicato la FISI ha confermato quello che si temeva. La campionessa bergamasca è stata vittima di una caduta in allenamento in gigante, sulla “Casola nera” di Ponte di Legno, inforcando una porta con la gamba destra e procurandosi le lesioni citate. Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport e della Gazzetta dello Sport, ...