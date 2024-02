Sci alpino | l’infinita catena di infortuni di Sofia Goggia | una carriera flagellata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Un fulmine a ciel sereno, anche se nel caso dilo è relativamente. La campionessa bergamasca si è gravemente infortunata nel corso di una sessione di allenamento a Temù, dove si stava preparando in vista dei prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci. Come confermato dalla FISI, si parla frattura di tibia e perone della gamba destra (operazione nel pomeriggio) e quindi stagione finita per lei. Un percorso il suo tra successi (campionessa olimpica nella discesa libera a Pyeongchang 2018, vincitrice di quattro Coppe del Mondo di discesa libera, due medaglie mondiali e un argento olimpico sempre in discesa a Pechino 2022) e anche tanti stop. Bisogna tornare indietro al 2007, quando l’azzurra gareggiava nel circuito FIS, e in quel periodo arrivò il primoo al legamento crociato del ...