Sci Alpino | Goggia operata a Milano | “Un altro infortunio mi ferma | ma saprò rialzarmi”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5 febbraio 2024 – Una brutta caduta in allenamento e un nuovo tunnel per Sofia. L’Azzurra ha riportato la frattura scomposta di tibia e malleolo della gamba destra (leggi qui). E’ statanel pomeriggio all’UO di Traumatologia dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio e l’intervento è perfettamente riuscito. Le è stata applicata una placca con sette viti e l’Azzurra delle Fiamme Gialle osserverà un periodo di riposo e scarico di 40 giorni. Ricomincerà poi con la fisioterapia. Come riporta la nota di fisi.org ‘era impegnata nel terzo giro del primo giorno di allenamento sulla pista Casola Nera di Pontedilegno (Bs), dove stata preparando il prossimo appuntamento di Coppa del mondo a Soldeu. Mentre affrontava una curva verso destra, il suo sci destro è rimasto impigliato in una porta, ...