Sci alpino | Dominik Paris e gli altri uomini-jet azzurri si allenano a Santa Caterina Valfurva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La cancellazione delle gare veloci di Chamonix (Francia) ha costretto gli-jet a rivedere i propri piani in una stagione della Coppa del Mondo di scinella quale i contrattempi non sono mancati. In vista dei prossimi appuntamenti, che per discesisti e supergigantisti saranno a Kvitfjell (Norvegia), dal 17 al 18 febbraio, ci si prepara nel migliore dei modi. La Nazionale italiana ha previsto un training a, sulla pista dedicata alla mitica “Deborah Compagnoni”. Il manto nevoso, come riportato dal sito della FISI, è ideale per studiare le migliori soluzioni anche dal punto di vista dei materiali. Saranno, quindi, otto gli atleti nostrani a prendere parte agli allenamenti. Il primo nome della lista è quello diche nella ...