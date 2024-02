Sci alpino | Alex Vinatzer prova a ripartire da questa prima Top-10 Sala perde un’occasione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si è chiuso un fine settimana particolare per la Coppa del Mondo di sci. Dopo le varie cancellazioni delle gare veloci di Garmisch e Chamonix, è rimasto solamente uno slalom maschile sempre in terra francese. Una gara pazza e che ha premiato Daniel Yule, autore di una clamorosa e storica rimonta dopo aver chiuso addirittura al trentesimo posto lamanche. L’elvetico ha sfruttato al meglio la possibilità di partire per primo e soprattutto un manto nevoso che si è rovinato largamente già dopo pochissime discese, con i migliori dellamanche che hanno perso anche oltre due secondi rispetto all’elvetico. Tra i protagonisti di una bella rimonta c’è anche, che ha recuperato undici posizioni e alla fine ha concluso al decimo posto. Si tratta dellaTop-10 ...