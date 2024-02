Sci alpinismo | Alba de Silvestro e Matteo Eydallin sul podio nella prova individuale di Coppa del Mondo a Villars

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Altri due podi per l’Italiatappa dideldi scisulle montagne di, in Svizzera.Desi prende la seconda piazza e viene seguita alacremente da, terzogara maschile. Desi conferma tra le atlete più performanti del panorama internazionale: soltanto la fuoriclasse francese Emily Harrop riesce a starle avanti in 1:25’23, allungandoseconda parte di gara; al terzo posto l’altra transalpina, Axelle Gachet Mollaret a 2’08”. Giulia Murada è quinta a 3’49”, Giulia Compagnoni chiude ottava (+5’09), Lisa Moreschini undicesima (+6’01) e ...

Alba De Silvestro è seconda, Matteo Eydallin terzo: grandi prestazioni per gli azzurri nella prova individuale che ha completato il programma della tappa di Coppa del Mondo di Villars, in Svizzera.