Schlein porta a Strasburgo il caso Salis Il botta e risposta con Meloni | Lei è al governo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Sulle accuse volano da Tokyo a. Dall’estremo oriente la premier Giorgiaattacca la segretaria Pd, “se lei è più brava di noi allora saprà cosa fare”, e poco dopo dal Parlamento europeo arriva secca ladi Elly, “forsesarà confusa dal fuso orario del Giappone, visto che attacca l’opposizione ma si scorda che alc’è lei”. Ildella maestra monzese trattenuta in carcere in Ungheria nel frattempo è atterrato all’Eurocamera con un dibattito in apertura di sessione chiesto dagli eurodeputati socialisti. Prima dell’inizio dei lavori in aula la delegazione Pd ha raddoppiato il carico inscenando un flash mob a cui, a sorpresa, si è presentata anche la segretaria Pd. "Riportiamo a ...