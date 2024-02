Schlein a Conte | non litigo | mio avversario è la destra

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Milano, 5 feb. (askanews) – “Il Pd è testardamente unitario, perchè ci rendiamo conto che nessuno da solo è sufficiente per costruire un’alternativa a questo governo e ai suoi errori”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly, collegata da Strasburgo con La7. Criticando le politiche del governo,ha sottolineato: “Ce ne è abbastanza per sentire la responsabilità di costruire convergenze sulle battaglie che condividiamo”. Certo, con il M5s “le differenze ci sono, ma il mioè lache è al governo, io sono impegnata a costruire un’alternativa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 5 feb. (Adnkronos) - Sulle parola di Giuseppe Conte, che chiede di 'essere trattato alla pari', "posso ribadire quanto detto in questi giorni: il Pd è testardamente unitario, perché ci rendiamo ...