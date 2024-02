Schianto a Pechino Grave uno chef italiano | maxi spese per il ricovero | raccolta fondi degli amici

(Di lunedì 5 febbraio 2024) MALNATE (Varese) Una fotografia: Daniele Ferrari, giovane, con i genitori, mamma Assunta e papà Roberto a Malpensa l’8 gennaio 2018. Lo scatto racconta l’emozione di quel giorno, la partenza per la Cina, per cominciare, dopo altre prestigiose collaborazioni internazionali, l’esperienza lavorativa al Bulgari Hotel di, nello staff del pluristellato Niko Romito. Sono trascorsi 6 anni da quella immagine, pubblicata sul profilo social di Ferrari, oggi 35enne e purtroppo ricoverato dalla metà di gennaio in una struttura ospedaliera a, in gravi condizioni, dopo un incidente stradale. Ha subito lesioni multiple e ha bisogno di cure continue e complesse, un’assistenza costosa. Per questo gliitaliani in Cina hanno già avviato una. E ora anche il ...

