Scampia | blitz nelle Vele | arrestato pusher 53enne

Operazione in mattinata della Polizia di Stato per la sicurezza stradale. sequestrati 16 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Scampia , ... (teleclubitalia)

Blitz anti-droga nelle Vele di Scampia per i carabinieri che hanno arrestato un 53enne già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno fermato l'uomo nel lotto M e lo ...