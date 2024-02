Saw XI | annunciato il regista | è un volto noto del franchise horror

(Di lunedì 5 febbraio 2024) La Lionsgate haildell'undicesimo capitolo della saga Nelle ultime ore è statoil nome deldi Saw XI, undicesimo capito della sagadi Lionsgate. Si tratta di undel, ovvero Kevin Greutert. Grautert, che ha diretto anche Saw VI nel 2009 e Saw 3D nel 2010, è tornato alcon successo l'anno scorso, riportando Jigsaw al cinema e ottenendo la migliore performance della saga al box-office da anni a questa parte. Anche se gli sceneggiatori del film non torneranno (non si sa ancora chi scriverà la nuova sceneggiatura), il ritorno di Greutert ha perfettamente senso, considerando che ilpunta …

Kevin Greutert, regista di Saw X, tornerà dietro la macchina da presa per Saw XI, il nuovo capitolo della saga horror.A partire dal 1 febbraio sarà disponibile “SAW X” di Kevin Greutert, edito nei formati DVD, Blu-Ray, 4K e in una esclusiva Steelbook sempre 4K. Per il sito Film&More è inoltre prevista un’edizione ...Scopri dove vedere Saw X in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Saw X in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e prezzi per la risoluzione in ...