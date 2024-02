Savoia | i gioielli contesi nel caveau di Bankitalia | un tesoro | ecco quanto valgono

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il cofanetto di pelle nera a tre ripiani, con fodera in velluto azzurro, dal 5 giugno del 1946 giace impolverato neldella Banca d'Italia, mai esposto al pubblico ma richiesto, invano, allo Stato italiano dagli eredi di casa. Contiene la parte più preziosa deldella Corona: 6.732 brillanti per oltre 10mila grani, di cui 1.859 in una sola collana e almeno 2mila perle di varie misure montate su collier, orecchini, spille, senza contare gli altri pezzi non catalogati e ammassati in sacchi nei sotterranei di Palazzo Koch. È materiale protetto da ben cinque sigilli del ministero della Real Casa e sei della Banca d'Italia al centro di una disputa lunghissima e mai risolta tra monarchia e Repubblica. Una stima fatta fare nel 2007 da Vittorio Emanuele da Sotheby's aveva rivelato la cifra monstre di 260 milioni di euro ...

Il funerale di Vittorio Emanuele II, figlio dell’ultimo re d’Italia, sarà a Superga sabato 10 febbraio, alle 15, alla basilica o forse in Duomo per accogliere la folla: attesi oltre a Casa Savoia i ...I Savoia dal 1946 al 2002 vissero in esilio lontano dall’Italia: Vittorio Emanuele riuscì a tornare in patria solo nei primi anni Duemila e ...Le residenze di lusso in Svizzera e il braccio di ferro con lo Stato italiano per riprendersi il tesoro nei forzieri di Bankitalia ...