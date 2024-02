Sassuolo vs Torino | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Gli emiliani devono fare punti per evitare lo spettro della zona retrocessione, mentre i granata non intendono mollare la loro rincorsa verso l’Europa.vssi giocherà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 20.45 presso il Mapei StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Tre punti nelle ultime cinque partite per gli emiliani, che adesso tremano avendo soltanto un punto sulla zona retrocessione. La squadra di Dionisi ha avuto un involuzione preoccupante rispetto alle precedenti stagioni, per cui serve un cambio di marcia immediato I granata sono in serie positiva da quattro turni, durante i quali hanno raccolto due vittorie e due pareggi. La squadra di Juric è decima in classifica con 32 punti, a ...