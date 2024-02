Sardegna | 35enne muore in ospedale sette giorni dopo l’incidente stradale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio, 2024 La donna non era in pericolo di vitama, con il passare delle ore, la situazione si è aggravata. Francesca Usala, 35 anni, originaria di Orotelli, era ricoverata da una settimana all’di Nuoro,il terribile incidente avvenuto sulla strada statale 129, che da Nuoro porta a Macomer. Ieri pomeriggio, però, le sue condizioni si sono aggravate e la donna è morta nel reparto di Rianimazione dell’San Francesco di Nuoro. Nonostante tutti i tentativi dei medici che, in ogni modo, hanno cercato di salvargli la vita. Anche perché la donna,, era si in gravi condizioni ma non in pericolo di morte. Purtroppo però il suo stato di salute si è aggravato ed il suo cuore ha cessato di ...