Sarà nuovamente Nedo Baglioni a guidare fotografi e videomakers di Confartigianato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arezzo, 5 febbraio 2024 – . Ad affiancarlo nel ruolo di vice presidente ciRiccardo Mendicino. “E' una grande soddisfazione, ma anche una immensa responsabilità”, commenta il presidente. “La riconferma per me rappresenta da una parte un attestato di stima per il lavoro fatto, dall'altra un carico importante per soddisfare le aspettative future”, aggiunge. “e videomaker stanno vivendo una rivoluzione che porterà cambiamenti profondi, non sempre positivi, ma anche nuove idee, nuove responsabilità e nuove sfide. La nostra professione cambia ancora una volta e noi dobbiamo cambiare con lei, accogliendo l’evoluzione e la responsabilità che ne deriva di un utilizzo etico e consapevole delle nuove tecnologie”, spiega. “Il nostro è un ...