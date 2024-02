Sarà Alin Mariut ad affiancare la protagonista del Carnevale storico di Bibbiena nel 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Arezzo, 5 febbraio– Manca appena una settimana all’appuntamento con ildi, svelato il nome della Mea, non resta che presentare il ragazzo che quest’anno dà il volto al suo fidanzato Cecco:. Classe 1996,nasce in Romania e arriva in Italia a soli quattro anni. Ha un fratello più grande che abita nel Regno Unito e una sorella di 8 anni più piccola. «Vivo adal 2013, prima abitavo a Poppi e prima ancora a Stia, sempre in Casentino – racconta- Mi sono diplomato al liceo musicale di Arezzo, poi mi sono trasferito a Londra dal 2016 al 2020 dove ho fatto il cameriere. Sono tornato a causa del Covid, ho cominciato l’università e mi sono appena laureato in scienze ...