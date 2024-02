Santo oggi 5 febbraio | Sant’Agata | storia | culto e curiosità

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 5 febbraio 2024), 5, celebriamo, una delle figure più venerate nella tradizione cattolica. Questa giornata è un’occasione importante per riflettere sulla vita, ile lelegate a questa santa. In questo articolo, esploreremo laaffascinante della santa protettrice di Catania, il suodiffuso in tutto il mondo e alcuneinteressanti legate alla sua figura., vergine e martire, è una delle sante più venerate nella Chiesa cattolica. Nata a Catania, in Sicilia, intorno al III secolo d.C., Agata visse durante il periodo delle persecuzioni dei cristiani sotto il governo dell’imperatore Decio. Figlia di nobili genitori, Agata dedicò la sua vita a Cristo sin dalla giovane età, ...