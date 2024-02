Sanremo | Santi Francesi | «Pronti a mostrarvi chi siamo»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Si intitola L’Amore in Bocca il brano che iportano sul palco dell’Ariston per il loro debutto al Festival di. Un titolo nato per caso e una canzone nata in una sessione improvvisata, come ci raccontano Alessandro Des e Mario Francese. «Il titolo – ci dice Alessandro – nasce per caso, come tutta la canzone. Un annetto fa stavo scrivendo una nota sul mio telefono, non ricordo in quale occasione. Dovevo scrivere l’amaro in bocca, ma ho digitato male e con il correttore è uscito l’amore in bocca. Ce lasalvata perché ci ha affascinato e l’abbiamo tenuta lì per un po’ di mesi. Poi, sempre per caso, abbiamo incontrato Cecilia Del Bono, un’autrice che adoriamo. Abbiamo organizzato con lei una sessione senza pretese. Eravamo a colazione e cidetti ...