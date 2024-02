Sanremo | quanto guadagna la Rai dal Festival di Amadeus? Cifre che lasciano a bocca aperta

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Inneggiando alla trasparenza di entrate ed uscite, la Rai ha presentato il listino ufficiale per ildi2024.mostrato ha messo in evidenza l’applicazione di una strategia che dovrebbe portare la rete nazionale ad incassi da capogiro . Non ci resta che scoprire aammonta inla cospicua somma che la RAI porterà a casa con la nuova edizione del. I pacchetti pubblicitari sono progettati per integrare televisione, video on demand, digital, social e radio, puntando su un pubblico giovane che ha dimostrato un crescente interesse per2024 ed i break di ogni serata La struttura delle cinque serate segue uno schema fisso, includendo un golden minute con break d’apertura, nove break interni, ...