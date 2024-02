Sanremo | Nek | ‘vicino ad agricoltori | non si sentono considerati da istituzioni’**

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – La protesta degliin marcia verso Roma colpisce Nek, che a Sanremo, nel corso dell’incontro informale con i giornalisti in attesa dell’esibizione sul palco insieme a Francesco Renga commenta la vicenda e mostra vicinanza. “Adesso il bubbone è scoppiato -spiega il cantante-Le istituzioni ora se ne accorgono e daranno un contentino. Ma io vedo i contadini della mia terra che sono molto preoccupati e non simoltodalle istituzioni. Dicono ‘se c?è un?annata cattiva come facciamo?'”. E Aggiunge: “Il festival è anche leggerezza ma non solo. Ognuno magari in coscienza nel suo privato farà qualcosa”. L'articolo CalcioWeb.

Al via da domani al 10 febbraio, il Festival di Sanremo 2024, cinque serate di pura magia musicale trasmesse in diretta su Rai Uno e Radio Due, e disponibili anche su RaiPlay e RaiPlay Sound per gli ...Tu no è il brano in gara al Festival di Sanremo 2024 di Irama. Si tratta della sua quarta partecipazione tra i Big.Un’amicizia nella vita, quella che lega i cantanti Renga e Nek, culminata nel 2022 in una collaborazione artistica che ora arriva al Festival di Sanremo 2024. Dopo 9 partecipazioni (di cui 1 vittoria ...