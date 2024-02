Sanremo | le 6 cose che forse ancora non sai sulla città del Festival

L’intervista a Sinner : «Per un genitore lasciare andare un figlio così presto non è facile - ci siamo persi molte cose. Sanremo? A cantare non ci andrei»

Jannik Sinner: «Con la dedica ho voluto far sentire i miei genitori speciali, a loro non piace apparire. Sono andato via di casa a 13 anni. ... (corriere)