Sanremo | Fiorello irrompe in sala stampa | ' ora mi devo abituare a nuovo fuso orario' **

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "E' bello essere diqua.dire che già stamattina non era male, è andava molto bene. Ci aspettavamo tre-quattrocento persone, abbiamo detto sicuramente riusciamo a fare qualcosa così. Invece alle cinque meno venti c'era già gente".a sorpresa inper qualche commento con i giornalisti sull'esordio sanremese del suo 'Glass' davanti all'Ariston, stamattina alle sette del mattino. Ti sei appena svegliato? chiede Amadeus. "No. Miriad un", dice. Lo showman si siede poi tra Amadeus e il sindaco di Sanremo Alberto Bancheri, al suo ultimo mandato dopo dieci anni. "Hanno finito tutti e due -scherza- e io sono in mezzo".

Le canzoni in gara, gli ospiti, il programma serata per serata: la guida completa della kermesse in onda da martedì 6 a domenica 11 febbraio ...Con lo sguardo, Amadeus cerca di cogliere le reazioni dei giornalisti seduti davanti a lui: è la prima volta che fa ascoltare le 30 canzoni che ha scelto di portare in gara al Festival di Sanremo 2024 ...Sanremo (Imperia), 5 feb. (LaPresse) - "E’ una protesta assolutamente giusta e sacrosanta", perchè c'è di mezzo il "diritto al lavoro e la tutela del lavoro".