Sanremo 2025 | chi condurrà il Festival dopo Amadeus? Ecco le ipotesi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 5 febbraio 2024) I pronostici su chiil sempre più possibile addio di, suggeriscono alcuni nomi, e non solo interni alla RAI:lepiù suggestive. Da Alessandro Cattelan a Geppi Cucciari... L'edizione numero 74 non è ancora iniziata ma si pensa già a. La ragione è presto detta: chiiltra un anno? Il nodo dovrà essere naturalmente sciolto dalla RAI che potrebbe trovarsi a incassare il no di. Volto quotidiano di Rai 1, da ormai 5 anni si trasforma, in una settimana precisa del mese di febbraio, nel mago deldi, tornato ad antichi fastianni di ...