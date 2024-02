Sanremo 2024 | tutti gli appuntamenti di RID 96 8

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Karma B , Christian Monaco, Marina Parrulli e Patrizia Barsotti sono pronti a farvi ascoltare in radio il lato B del Festival della Canzone Italiana come mai ve lo hanno raccontato, quest’anno oltre al pink anche un tocco “favoloso” Non mancheranno i sorrisi, il divertimento, l’energia e una buona dose di gossip dal 6 al 10 Febbraio sui 96.8 FM dalle 14:00 alle 17:00 quando la Pink Ferrari di RID 96.8 FM (Radio Incontro Donna) approderà aper raccontare in diretta i retroscena, le curiosità e il meglio dell’edizionedel Festival della Canzone Italiana. Alla pronta guida di Michelle Marie Castiello, editrice e CEO di RID 96.8, saranno due artist* drag queen di eccellenza come Karma B, un mattatore della comunicazione come Christian Monaco, l’attrice Marina Parrulli e la giornalista Patrizia Barsotti ad animare la Pink House di RID: ...

Ma nessuno mi ha contattato e non ho contattato nessuno". Lo dice Amadeus, in sala stampa a Sanremo, dopo la richiesta degli agricoltori di avere ospitalità al festival. Fiorello ci scherza su: ...Da molti anni la moda domina il festival della canzone italiana con le maison in prima fila come a Cannes, Venezia o agli Oscar.Alessandra Amoroso è per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano “Fino a qui”. «Sanremo lo sto vivendo serenamente, sto cogliendo tutto il bello che c'è in questo delirio. Ho un ...