Sanremo 2024 | Nek sta con gli agricoltori | “Il bubbone è scoppiato | arriverà un contentino”

Si entra nella settimana della kermesse più celebre in Italia. Tanti gli ospiti attesi, molti dei quali hanno passioni per due e quattro ruote: dal motociclista Mengoni a Lazza amante della Porsche ...I due conduttori sono andati al liceo Cassini di Sanremo con una platea di studenti raggianti. Tra gag e battute la mattinata è scivolata con leggerezza verso il tripudio con ovazione finale.Gli agricoltori raggiungeranno la capitale per le 17. Meloni ha ribadito l'innalzamento dei fondi del Pnrr per l'agricoltura, ma non basta. E con il via alla kermesse per il festival della canzone ita ...