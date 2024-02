Sanremo 2024 | Nek sta con gli agricoltori | “Il bubbone è scoppiato | arriverà un contentino”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – La protesta degli agricoltori in marcia verso Roma colpisce Nek, che a Sanremo, nel corso dell'incontro informale con i giornalisti in attesa dell'esibizione sul palco insieme a Francesco Renga, commenta la vicenda e mostra vicinanza. "Adesso il problema è evidente-spiega il cantante-Le istituzioni ora se ne accorgono e daranno un sostegno. Ma io vedo i contadini della mia terra che sono molto preoccupati e non si sentono molto considerati dalle istituzioni. Dicono 'se c'è un'annata cattiva come facciamo?'". E Aggiunge: "Il festival è anche leggerezza ma non solo. Ognuno magari in coscienza nel suo privato farà qualcosa".