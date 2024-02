SANREMO 2024 | LUCA FORLANI | “QUEST’ANNO LA GARA È APERTISSIMA” ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A poche ore dall’avvio di, emergono nuove indiscrezioni riguardo il quinto Festival di Amadeus, che vede al centro come non mai un cast trasversale e variegato. Direttamente dalla città dei fiori, è arrivato a BubinoBlog, un video da, inviato da diversi anni de La Vita in Diretta, e che sta raccontando questo Festival e i suoi backstage tutti i pomeriggi per il talk condotto da Alberto Matano. Ecco le sue parole: Amici di BubinoBlog, sono appena finite le prove generali, tutti e 30 i cantanti si sono esibiti. Grandi sorprese.la. Mancano ormai praticamente 24 ore, quindi non fate altro che rimanere ...