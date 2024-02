Sanremo 2024 | Loredana Bertè incanta nelle prove

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L'esibizione salutata da una standing ovation. Anche per Il Volo applausi in piedi Se legenerali della prima serata disono un termometro del gradimento dei 30 brani in gara, all'Ariston è febbresi è esibita per ultima con la sua 'Pazza', un pezzo che è praticamente la sua autobiografia,