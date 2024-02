Sanremo 2024 | Il Tre festeggia | merito di Inter-Juve – Video

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il Tre acon un pensiero per l’. Il rapper, in gara al Festival, prima di salire sul palco dell’Ariston esulta per la vittoria dei nerazzurri nel big match di campionato contro lantus. “Una vittoria meritata”, dice all’Adnkronos. L'articolo proviene da Italia Sera.