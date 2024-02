Sanremo 2024 | il ritorno di Gigi D’Agostino dopo la malattia | “Ho vissuto un enorme trauma”

(Di lunedì 5 febbraio 2024), ildilaMancano poco più di ventiquattro ore all’inizio del Festival diche vedrà ilsulla scena musicale del deejay, reduce da unache lo ha tenuto fermo per diversi mesi. Il dj, che si esibirà sulla Costa Smeralda nella serata di venerdì 9, ha rivelato che la sua partecipazione anon era calcolata avendo avuto “qualche problema, poi mi sono ripreso, ma non riuscivo più a uscire né a incontrare gente. Sono stato così tanto chiuso, fra il Covid e il mio problema, cheho dovuto affrontare una cosa che non avevo considerato, ...

Il Festival di Sanremo 2024 offrirà non solo una vetrina per la musica italiana, ma anche un palcoscenico per esprimere stile e personalità ... (blogtivvu)

Vincitore nel 2023 del premio Siae per essere il giovane autore più suonato dalle radio, l’artista canterà insieme a Ermal Meta Non mi avete fatto ... (wired)

(Adnkronos) - Sveglia alle 5 e taglio del nastro per inaugurare l'Aristonello a Sanremo. Fiorello e Amadeus all'alba, nella puntata di Viva Rai2 che di fatto avva la settimana del Festival di Sanremo ...Correva l’anno 1969, lo shaming era di là da venire, e l’abito sfoggiato sul palco dell’Ariston da Orietta Berti per cantare “Quando l’amore diventa… Leggi ...Roma, 5 feb - Rush finale per le iscrizioni all'edizione 2024 del FantaSanremo. Il termine ultimo per formare le squadre è infatti fissato per le 23.59 di stasera salvo un eventuale extra time che, co ...