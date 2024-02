Sanremo 2024 | i Santi Francesi ricordano la lite con Irama ad Amici | “Mai dette così tante parolacce”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il prossimo 6 febbraio i(Alessandro Des e Mario Francese) saliranno per la prima volta sul palco di, dove porteranno il brano L’amore in bocca. I vincitori della sedicesima edizione di X Factor, in un’intervista rilasciata a SuperGuida TV, hanno svelato com’è nato l’inedito in gara a: La canzone è nata per caso sotto tutti i vari punti di vista, a partire dal titolo. Un anno fa avevo digitato per errore “l’amore in bocca” ma la suggestione ci è piaciuta e l’abbiamo mantenuto. Abbiamo poi conosciuto Cecilia Del Bono, una giovane autrice con cui ci siamo scambiati da subito delle idee. Tra noi è scattata subito un’affinità artistica tanto che il pezzo era già pronto in cinque ore. Non avevamo messo in conto di portarla ama poi il team ...