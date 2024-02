Sanremo 2024 | i pronostici dall’Ariston | chi ha convinto e chi no dopo le prove

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Chi potrebbe vincere il Festival di? E le ultime posizioni della classifica da chi potrebbero essere occupate? Iimpazzano, il Festival sta per cominciare e fra gruppi di amici non si fa altro che lanciare scommesse rudimentali e del tutto amatoriali. Se è vero che determinare chi può attestarsi nelle prime cinque posizioni può essere tutto sommato semplice, esprimersi su chi potrebbe finire agli ultimi posti è veramente complicato. Qualche indicazione utile può arrivare dalleche si sono svolte questo pomeriggio sul palco del Teatro Ariston, un palco già di per sè sacro e anche quest'anno impreziosito dalla strepitosa scenografia - senza scalinata centrale per la prima volta - realizzata da Gaetano Castelli e della figlia Maria Chiara. Chi potrebbe vincere? Le prime sensazioni derivanti ...