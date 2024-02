Sanremo 2024 | i monologhi cedono il passo alle ‘fotografie’ con la mamma di Giogiò Cutolo | la battaglia di Allevi | il duo Jannacci-Massini per le morti sul lavoro

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Amadeus Al Festival dinientedi co-conduttori e co-conduttrici, come invece è accaduto negli ultimi anni, ma ci saranno ospiti particolari che porteranno comunque in scena storie e vite anche personali che – sottolinea Amadeus – “coinvolgono l’intero Paese”. Il conduttore e direttore artistico della kermesse preferisce chiamarle fotografie; ecco di cosa si tratta. La prima vedrà la partecipazione, nella serata d’apertura di domani, di Daniela Di Maggio, ladel giovane musicista napoletano, Giovanbattista, detto, ucciso lo scorso 31 agosto 2023 a soli 24 anni da un pregiudicato minorenne, con tre colpi di pistola, in seguito a futili motivi (uno scooter parcheggiato male in pieno centro a Napoli). “Avremo lache ci ...