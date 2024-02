Sanremo 2024 | i co-conduttori non faranno monologhi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Grandi novità per questo quinto e ultimo Festival di Amadeus. Il conduttore oggi, nella prima conferenza stampa ha svelato le novità di questa edizione. Tra tutte, la mancanza deidei co. Inoltre, ha rivelato che ogni sera mostrerà solo le prime cinque canzoni classificate. No aidei co: la decisione “Ci saranno dei momenti personali di alcuni ospiti. Giovanni Allevi torna a calcare un palcoscenico e racconterà la sua esperienza: si farà testimonial di tanti che lottano contro la malattia. Avremo poi ospiti martedì 6 febbraio la mamma di Giogiò, il ragazzo ucciso a Napoli e ci saranno Stefano Massini e Paolo Jannacci, giovedì 8 febbraio, per parlare di morti sul lavoro. Tante ...