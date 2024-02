Sanremo 2024 | Fiorello e Amadeus inaugurano Aristonello all’alba

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Pubblicato il 5 Febbraio,(Adnkronos) – Sveglia alle 5 e taglio del nastro per inaugurare l'all'alba, nella puntata di Viva Rai2 che di fatto avvia la settimana del Festival di, aprono ufficialmente il glass che ospiteràe il suo gruppo.impreziosisce la trasmissione di oggi con una successiva apparizione nelle improbabili vesti di un rocker, con chiodo e finta chioma ribelle. "Verrò in sala con questa parrucca, te la porterò e farai l'annuncio serio di un cantante", la proposta dicheè 'costretto' ad accettare. Inevitabile parlare del collegamento andato in scena ieri con Fazio Fazio a Che tempo che fa sul Nove.ironizza sul futuro dinell'emittente del gruppo Discovery: "Il Nove ha comprato. Ha comprato tutta la città". Nel glass, conospite al tavolo,accoglie anche Alessia Marcuzzi, la sua co-conduttrice per la settimana in cui animerà la notte post-festival. — [email protected] (Web Info)