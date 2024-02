Sanremo 2024 | dal tanga di Anna Oxa al ‘Pensati libera’ di Ferragni | i look memorabili

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 5 febbraio 2024) (Adnkronos) –, al via domani con la 74esima edizione, non è solo il palcoscenico della musica italiana, ma anche la passerella ideale per sfoggiare meravigliosi abiti da red carpet o commettere imperdonabili scivoloni di stile. Alcuni abiti hanno fatto la storia del Festival, entrando di prepotenza neglili della tv e nella memoria