Sanremo 2024 Consigli di sopravvivenza Un decalogo per arrivare sani e salvi alla fine della settimana canora

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 5 febbraio 2024) L’attesa è ormai finita. Si alza il sipario su. La mastodontica manifestazioneconcentrerà l’attenzione di media e social fino all’alba di domenica 11 febbraio quando sarà annunciato il vincitore di. Amadeus confirma la sua quinta edizione consecutiva eguagliando il primato condiviso di Pippo Baudo e Mike Bongiorno. Ed il conduttore-direttore artistico ha voluto fare le cose in grande allestendo un programma extra large. Con un esercito di artisti in gara, ospiti e super ospiti, conduttori e conduttrici, sorprese ed incursioni di Fiorello è fin troppo facile prevedere che le puntate dinon si concluderanno primo delle 2.00 del mattino. Per la finalissima bisognerà ...