Sanremo 2024 | chi sono Gaia | La Niña e Sissi | “le tre sorelle che han fatto un patto” sul palco con Big Mama nella serata cover

(Di lunedì 5 febbraio 2024) In occasione dellaprevista per venerdì 9 febbraio, Bigha deciso di portare con sé suldel Teatro Ariston 3 voci emergenti della musica italiana. Tre amiche in primis, pronte a dare del filo da torcere agli altri ospiti in gara. Sulle note di Lady Marmalade (probabilmenteversione 2001 di Christina Aguilera) Bigduetterà cone La. Le prime due vocinote al grande pubblico grazie alla loro partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. E senon ha di certo bisogno di presentazioni, forse è buona cosa rispolverare i primi passi di. Classe 1999, Silvia Cesano ha partecipato all’edizione del talent in cui LDA (figlio di ...