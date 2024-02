Sanremo 2024 | bagno di folla per Goelier | attesa anche per Tropico e The Kolors

sono stati i protagonisti indiscussi della scorsa estate: Italodisco , tradotta anche in inglese, stato senza dubbio il singolo più ascoltato ... ()

Click boom! - testo e significato della canzone di Rose Villain a Sanremo 2024

Primissima volta a Sanremo come concorrente in gara per Rose Villain, che dopo aver accompagnato Rosa Chemical nel 2023 durante la serata dei ... (dilei)