Sanremo 2024 | Amadeus lo ha vietato | ' ' Non lo vuole mai' ' | la scelta curiosa del presentatore

L'esibizione salutata da una standing ovation. Anche per Il Volo applausi in piedi Se le prove generali della prima serata di Sanremo 2024 sono un ... (sbircialanotizia)

Sanremo. Questa sera si è scritto il primo capitolo di una nuova avventura radiofonica che parte da Sanremo: Monkey’s Radio ha ufficialmente inaugurato le sue trasmissioni in web radio e Dab+ con uno ...Più staccati i The Kolors a 16, Mahmood, Irama, Il Volo ed Emma a 20, Diodato a 25, Mr Rain, Ghali, Gazzelle, Fiorella Mannoia e Dargen D'Amico a 33, Renga e Nek e Clara a 50, Rose Villain e I Santi ...Vigilia di Sanremo 2024 vuol dire soprattutto Green Carpet, l’appuntamento con la tradizionale sfilata degli artisti in gara al Festival sarà un ulteriore passo in avanti verso l’inizio della 74ma ...