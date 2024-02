Sanremo 2024 | Amadeus e Fiorello | conferenza stampa di apertura del 74° Festival

Jannik Sinner non sarà al Festival di Sanremo. Il tennista altoatesino, fresco vincitore degli Australian Open, ha annunciato di aver rifiutato l'invito di Amadeus per concentrarsi sui suoi prossimi ...Martedì 6 febbraio, sul palco del teatro Ariston di Sanremo e con diretta su Rai 1, si apre la 74esima edizione del Festival della canzone italiana, la quinta con la direzione artistica di Amadeus che ...Il direttore artistico e conduttore del Festival in conferenza stampa: "Felice di rivedere in console Gigi D'Agostino" Amadeus ha aperto la conferenza stampa… Leggi ...