Sanremo 2024 | Al Bano | “Io in prima fila con trattore? Solo se viene anche Fiorello”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Il cantante: "Non parteciperò alla manifestazione degli agricoltori per evitare strumentalizzazioni, è una protesta troppo importante" AlCarrisi non scenderà in piazza ainsieme agli agricoltori per evitare che la sua partecipazione venga strumentalizzata. E' quanto chiarisce lo stesso Alall'Adnkronos dopo che Amadeus, in conferenza stampa, rispondendo all'appello rivoltogli dagli