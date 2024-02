Sandra Milo | svelate dal figlio le cause della morte dell’attrice

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 5 febbraio 2024) A distanza di qualche giorno dalla scomparsa di, ilCiro De Lollis, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha svelato ledalladi, dell’amata mamma, icona del cinema italiano, che ha trascorso gli ultimi sei mesi di vita a casa circondata dall’affetto dei figli. “Aveva un tumore a entrambi i polmoni, in stato avanzato con metastasi in testa, al cervello. Non aveva mai fumato in vita sua e non accusava dolori, oltre a quelli dell’anca. Il calvario è durato tre mesi” ha detto De Lollis. “Andavo a trovarla in ospedale e mi sembrava già cambiata, prendeva forti dosi di morfina, e quindi era un po’ meno lucida. Poi l’abbiamo portata a casa, perché era quello che desiderava. Lei aveva fatto lo stesso con la mamma e la ...