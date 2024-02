San Vincenzo | operaio cade dal balcone di un palazzo in cui lavora E’ gravissimo

Incidente sul lavoro oggi, 5 febbraio 2024, in un cantiere edile a San Vincenzo, in provincia di Livorno, dove un operaio 40enne, intorno alle 8.30, è caduto da un'altezza di alcuni metri mentre stava ...Erba La copertura è compromessa, a rischio crollo: i ponteggi saranno installati venerdì. Per allestire il cantiere si prevedono pesanti disagi al traffico in centro fino a sabato sera Utilizzare dati ...San Vincenzo (Livorno), 5 febbraio 2024 – Paura per un operaio rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a San Vincenzo. Accade in un palazzo durante alcuni interventi nella mattina di lune ...