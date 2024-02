San Lorenzo | alba di paura | minacciano di morte il dipendente e scappano con gli alcolici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Firenze, 5 febbraio 2024 – Si sono intrufolati all'interno del ristorante La Madia di via del Giglio, nel quartiere di San, e dopo aver minacciato uno dei dipendenti, addetti alle pulizia che era all'interno del locale, sono scappati con bottiglie di liquore, vino e la cassa. E' successo alle 5.30 di questa mattina. Secondo quanto raccontato, tre uomini nord africani, con il viso coperto da un cappuccio, sono entrati nel ristorante qualche minuto dopo le 5.30. In due sono rimasti alla porta mentre il terzo uomo ha minacciato diile ha messo sotto sopra il locale a caccia di denaro. Non trovando altro ha portato via la cassa e alcune etichette di vino e amaro. E' la seconda volta in tre mesi che persone si intrufolano all'interno del ristorante La Madia, all', con i dipendenti dentro. ...