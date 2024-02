San Giustino | vittoria piena a Marcianise

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 febbraio 2024) TIM MONTAGGI0 ERMGROUP SAN3 (24-26, 24-26, 17-25): Drobnic 11, Princi 11, Dalmonte 8, Vetrano 5, Ballan 4, Alfieri 3, Cereda (L1), Faenza 1, Pascucci, Cai. N.E. – Leone, Bizzarro (L2). All. Vincenzo Nacci. SAN: Cappelletti 17, Skuodis 9, Bragatto 9, Wawrzynczyk 8, Quarta 4, Biffi 4, Marra (L1), Stoppelli 5, Cozzolino, Cioffi, Troiani. N.E. – Ricci. All. Marco Bartolini. Arbitri: Marco Pazzaglini (RM) e Fabio Sumeraro (RM). TIM (b.s. 13, v. 2, muri 9, errori 8). ERM (b.s. 7, v. 5, muri 12, errori 15).(NA) -per la Ermgroup Sanche trionfa in trasferta in serie A3 maschile. Gli altotiberini tengono alta la guardia e domano una Tim Montaggi ...