Sampdoria | prima i problemi con Ferrero | poi i nuovi investitori | il piano di Manfredi

L`azionista di riferimento della Sampdoria Matteo Manfredi è stato chiaro qualche giorno fa in merito alla posizione rispetto all`ex presidente Massimo Ferrero.Sampdoria Women, la squadra festeggia sui social dopo il successo per 1-0 sul Pomigliano: foto di gruppo per le ragazze Festa negli spogliatoi della Sampdoria Women dopo la vittoria per 1-0 sul Pomigl ...Sampdoria, nella sfida con il Modena giocano tutti i nuovi arrivi: segnali convincenti per Andrea Pirlo Il pareggio maturato contro il Modena non è il risultato sperato, per come si era messa la parti ...